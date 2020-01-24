【F1】評述員陳恩能疑直播講武漢肺炎被投訴 電盈發聲明要求霍士體育台跟進 當事人未回應 (16:16)

本地著名體育 評述員「丹尼爾」陳恩能，昨晚於FOX Sports旁述F1復賽後首場賽事的奧地利站時，曾以「武漢肺炎」形容新冠病毒肺炎，而比賽完結後的車手訪問及頒獎時段，更疑被提早「cut咪」。據指相關言論被投訴後，Now TV母公司電訊盈科（0008）隨後發聲明，對於陳在直播過程中所作出的若干言論深表憤怒及遺憾，認為其言論極不恰當兼帶有歧視及誤導成分，有關言論不代表該台立場，並已向於Now TV播放有關賽事的FOX Sports表達不滿，要求立即正視及交代有關事件。

陳恩能回覆本報查詢時稱「謝謝關心」，暫不就事件回應，而他今在個人社交網專頁發文，感謝網民支持其Youtube頻道直播外，亦暗示有關事件，「哦？乜俾人早 cut 咗咪咩 ？Any 肥，多謝賽前《F1 吹水站》破紀錄一六〇〇人同時睇 LIVE」。

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