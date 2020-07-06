【港超】東方主帥李志堅反對來季增「超級外援」　擔心剝削本地球員機會 (17:16)

香港足球總會上周二與港超球會的會議上，對於來季港超外援名額由「註六出四」增至「註六出五」，新增一名「超級外援」曾在世界排名前50聯賽最少一季、或曾入選世界排名前50的國家隊兼上陣，最終6票贊成，理文1票反對，將於董事局會議再審議。而當日東方及愉園未派代表出席，李志堅今日表示，東方龍獅一直不支持這建議，擔心影響本地球員出場機會，其次亞洲球會賽事的外援名額為「3+1」（1為亞援），質疑此舉只會令亞洲賽接軌愈走愈遠。

他提及，南華及傑志多年前在外援「註六出四」限制下，也羅致過畢特與科蘭等球星來港，質疑為何如今要再增外援名額：「如果最終推行，毋庸置疑是會有效果的，但是否值得因而剝削本地球員出場機會？大家常說香港有很多入籍兵，事實是他們在港住滿7年，法例容許這樣做。我們應嘗試從源頭着手，而非再增外援位。如建議最終獲董事會通過，我希望他們詳細解釋一下，以什麼理據覺得要有超級外援。」

堅sir又擔心，若「超援」獲通過會導致聯賽兩極化：「有錢球隊就多一名外援，欠財力的中下游球隊就可能少一個外援，這是否公平競技？」他補充，會尊重足總的最終決定，若落實增「超援」名額，他稱東方為求爭標別無選擇，會考慮羅致符合條件的球員。

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