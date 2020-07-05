【F1揭幕】保達斯復賽首擊由頭帶到尾　咸美頓被罰助諾利斯首闖三甲 (23:24)

咸美頓等部分車手賽前單膝下跪，宣揚黑人平權，法拉利的陸奇尼、紅牛韋斯塔本等6人未有跟隨，保持站立，但仍穿上反種族主義上衣出席奏國歌環節；全體車手有一同悼念新冠病毒肺炎疫情下的遇難者。

「黑帝」昨日在排位賽黃旗下未減速，最終在賽前30分鐘被罰，由第2變第5位起步，但他把握韋斯塔本引擎故障，比賽至11個圈便進佔第2。法拉利今場戰力一般，維迪更在中段失誤而戰車掉頭，最終得第10，只餘紅牛的2號車手艾邦挑戰平治雙雄，但他在第61個圈嘗試4號彎外檔爬頭，被咸美頓撞走，其後退賽。賽會判罰咸美頓完成時間加5秒，令他即使僅落後保達斯半秒衝線，但今站只得第4。

法拉利的陸奇尼及麥拿侖的諾利斯補上，後者第2季征戰F1，首次躋身三甲，亦獲得創下最快圈速的額外1分。今站僅13名車手完成賽事，是自2018年阿塞拜疆站後最少。

F1在疫情下除了閉門作賽，賽後頒獎禮亦縮減規模，不使用場地的頒獎台，沒有嘉賓下亦只由賽會職員頒獎，但3名車手戴着口罩下互灑香檳。

另外，二級方程式亦完成兩場比賽，分別由英籍的艾洛特（Callum Ilott）及巴西籍新秀杜哥維治（Felipe Drugovich）勝出。三級方程式冠軍則是新西蘭籍的利安羅臣（Liam Lawson）。

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How do you sum that one up?! Posted by F1 on Sunday, 5 July 2020