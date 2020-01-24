【西甲】皇馬1:0險勝畢爾包拋離巴塞　沙維續約艾薩德粉碎回巢執教謠言 (22:42)

皇馬翼鋒夏薩特因右足踝受傷無緣披甲，暫未知歸期，教練施丹只能盼望對方今季能再次上陣。進攻中場馬高阿辛斯奧相隔420天後首任正選，與賓施馬及洛迪高高斯合作攻堅，全隊10射4中，均多畢爾包3次。皇馬苦戰至73分鐘，終藉馬些路在69分鐘博得12碼，沙治奧拉莫斯4分鐘後操刀得手奠勝。這名「銀河艦隊」隊長今季西甲已入10球，亦是其球會級賽事的第101球。

另外，西甲包尾的愛斯賓奴由於大落後，護級勢危下，球員勢各奔前程，被英國《每日郵報》譽為「中國馬拉當拿」的前鋒武磊，據報已獲英超球隊屈福特垂青。惟該隊目前也正在護級，如果最終降班，而武磊若又加盟，也將無法在英超比賽。

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