【西甲】皇馬1:0險勝畢爾包拋離巴塞　沙維續約艾薩德粉碎回巢執教謠言 (22:42)

皇馬翼鋒夏薩特因右足踝受傷無緣披甲,暫未知歸期,教練施丹只能盼望對方今季能再次上陣。進攻中場馬高阿辛斯奧相隔420天後首任正選,與賓施馬及洛迪高高斯合作攻堅,全隊10射4中,均多畢爾包3次。皇馬苦戰至73分鐘,終藉馬些路在69分鐘博得12碼,沙治奧拉莫斯4分鐘後操刀得手奠勝。這名「銀河艦隊」隊長今季西甲已入10球,亦是其球會級賽事的第101球。

另外,西甲包尾的愛斯賓奴由於大落後,護級勢危下,球員勢各奔前程,被英國《每日郵報》譽為「中國馬拉當拿」的前鋒武磊,據報已獲英超球隊屈福特垂青。惟該隊目前也正在護級,如果最終降班,而武磊若又加盟,也將無法在英超比賽。

OFFICIAL: Al-Sadd renew Xavi’s contract to continue as manager for the 2020-21 season https://t.co/HMrRwus7bX #AlSadd pic.twitter.com/bfpajhoXu2

— AlSadd S.C | نادي السد (@AlsaddSC) July 5, 2020