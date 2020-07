【名宿出山】有意效法洛賓復出再戰荷甲　史奈達：給我3個月重拾狀態 (20:58)

有一班烏德勒支球迷在上周四,到史奈達名下的業餘球會門外請願,更送出10號球衣,邀請這名為「橙軍」上陣次數最多的球員出山,會方亦證實有與對方接洽。史奈達回應稱,確實正考慮重返綠茵場:「他們確實打動到我,他們是有希望的。不過,我已經沒訓練1年有多,現在體能欠佳。假如按下開關,兩、三個月還是可以回復狀態。我需要些時間,大家到時便知道會怎樣發展。」

史奈達雖然在烏德勒支出生,但在荷甲出身於阿積士青訓,高峰期是短暫效力皇家馬德里後,為國際米蘭贏得三冠王,並同年助荷蘭隊贏得2010南非世界盃亞軍。他職業生涯尾聲曾效加拉塔沙雷及尼斯,在國家隊則以134場打破雲達沙的上陣紀錄,但掛靴兩周後曾被影到「發福」不少。

相關報道:【名宿出山】掛靴未夠一年因疫情復出 洛賓打救荷甲母會格羅寧根

其他報道:【英超】車路士阿仙奴齊捷 熱刺前六勢危 摩連奴:緣盡歐戰非世界末日

Denk jij dat Wesley Sneijder voor FC Utrecht zou gaan spelen? 👇 Video via rtv Utrecht #fcutrecht #Sneijder pic.twitter.com/WJNe5Jg7lr

Wesley Sneijder enjoying his retirement a bit too much pic.twitter.com/GbrDwqk19W

— Xav Salazar (@XavsFutbol) August 25, 2019