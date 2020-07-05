【名宿出山】有意效法洛賓復出再戰荷甲　史奈達：給我3個月重拾狀態 (20:58)

有一班烏德勒支球迷在上周四，到史奈達名下的業餘球會門外請願，更送出10號球衣，邀請這名為「橙軍」上陣次數最多的球員出山，會方亦證實有與對方接洽。史奈達回應稱，確實正考慮重返綠茵場：「他們確實打動到我，他們是有希望的。不過，我已經沒訓練1年有多，現在體能欠佳。假如按下開關，兩、三個月還是可以回復狀態。我需要些時間，大家到時便知道會怎樣發展。」

史奈達雖然在烏德勒支出生，但在荷甲出身於阿積士青訓，高峰期是短暫效力皇家馬德里後，為國際米蘭贏得三冠王，並同年助荷蘭隊贏得2010南非世界盃亞軍。他職業生涯尾聲曾效加拉塔沙雷及尼斯，在國家隊則以134場打破雲達沙的上陣紀錄，但掛靴兩周後曾被影到「發福」不少。

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