【英超】車路士阿仙奴齊捷　熱刺前六勢危　摩連奴：緣盡歐戰非世界末日 (19:26)

曼聯在復賽後第4仗主場以5：2大勝般尼茅夫，錄得3勝1和，以33戰得55分續排第5。第4位球隊車路士則藉基奧特、韋利安及巴克里建功，以3：0擊退客軍屈福特，同期成績是3勝1負，暫多曼聯2分。阿仙奴亦憑18歲新星布卡約沙卡在英超開齋，以及拿卡錫迪「士哥」，作客以2：0挫第6的狼隊凱旋兼三連捷，守在第7位，分別落後復賽後首敗的狼隊及紅魔3分和6分。勁敵齊齊取勝，令少踢一場的熱刺落後第5位的曼聯達10分，理應壓力更大，但領隊摩連奴有另一觀點。

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摩帥說：「若熱刺最終無法躋身前六，也不是世界末日，這或是一個新世界的開始。一切事情都會改變……有球隊10年前很強大，現在今非昔比，球員亦然。我們只能保持樂觀。作為一個職業球員，必須爭取下個球季有所不同。」熱刺復賽後3戰成績是勝和負各一，乃爭奪下季歐戰入場劵的球隊中，成績最差的一隊，摩帥認為還有很多比賽，仍有機會縮短與競爭對手的距離。

熱刺迎戰同樣欲爭入下季歐霸的愛華頓，卻有中場迪利阿里日前練習時觸傷腿筋，需至賽前才能判斷能否上陣。摩帥賽前向「拖肥」領隊安察洛堤「送高帽」：「我喜歡他。他是近20年來，世上其中一個最佳領隊。愛華頓擁有他是幸運的。我想我將會違規，不理會需保持1米防疫距離，走去擁抱他。」摩帥與「肥安」的共通點是曾帶領車路士在英超封王，而且也曾執教皇家馬德里。

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