【老兵不死】數讀意甲　保方創上陣紀錄　C朗破咒入罰球 (16:05)

祖雲上半場由保羅戴巴拿及古達度建功，領先2：1，61分鐘再離門25碼獲得罰球，在比真歷被換走下，由35歲的C朗主理，但他射門彎過人牆，射破施利古並貼楣底入。他賽後稱：「我確實需要這個罰球重拾部分信心，不過誰入球其實都不重要，最重要是贏波，向拉素施壓。」主帥沙利亦稱，C朗賽後向他表示「終於射入罰球」。祖雲完場前再憑對手烏龍球埋齋，大勝4：1。另一方面，排第2的拉素意外地主場0：3不敵AC，暫已落後祖雲7分，爭標機會大減。

數獨今輪意甲老將紀錄

14 AC米蘭前鋒伊巴謙莫域射入12碼，是他在意甲賽場連續14次中鵠。

43 C朗加盟祖雲達斯後，曾在國冠盃罰球射破國際米蘭，但計算正式比賽，之前42腳不是省中人牆，便偏離目標或被救出。他對上一次罰球建功，已要數到2017年的世冠盃，當時他仍在效力皇家馬德里。

648 保方是役未能保持清白之身，但仍以648場上陣，打破AC米蘭名宿馬甸尼的意甲紀錄；後衛邦路斯是役亦各項賽事第400場上陣

其他報道：【英超】曼聯大炒般茅 8年半首主場聯賽入5球 李城變陣復勇挫水晶宮

其他報道：【日職】勝利船復賽即吞三蛋 大阪飛腳打吡不敵櫻花 遠藤保仁創上陣紀錄