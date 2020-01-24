【日職】勝利船復賽即吞三蛋 大阪飛腳打吡不敵櫻花 遠藤保仁創上陣紀錄 (21:33)

日職今日復賽，上演今季第二輪賽事，豪門神戶勝利船雖有球星恩尼斯達及小將沙治森柏兩名前巴塞隆拿球員正選助陣，惟全場被廣島三箭反客為主，三箭憑巴西籍前鋒李安度彭利拿梅開二度，加上日本國腳淺野拓磨的弟弟淺野雄也入球，終以3：0大勝神戶勝利船。勝利船以1和1負排第15位，三箭則兩戰全勝升榜首。

至於同日上演關西打吡，大阪櫻花作客憑奧野博亮及丸橋祐介各建一功，以2：1擊敗有巴西籍前鋒艾迪美臣巴拉加「破蛋」的大阪飛腳。賽後櫻花兩戰全勝暫列第3，飛腳則1勝1負排第10。此外，飛腳前日本隊名將遠藤保仁，迎來職業生涯第632場日職賽事，超越楢﨑正剛，成為日職歷來上陣次數最多的球員。

其他賽果方面，衛冕的橫濱水手作客悶和浦和紅鑽，FC東京則作客以1：0小勝升班馬柏雷素爾上次席。另一升班馬FC橫濱在主場以1：2不敵北海道札幌岡薩多，主隊的53歲名將三浦知良未被列入今場大軍名單。

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