【疫境體壇】姚錦成9月欲辦慈善賽助同行　歐鎧淳嘆東奧延期影響大 (19:54)

疫情之下，港將和不少市民一樣在家工作，有本地攝影師以此為題，紀錄9名港將在家訓練的特別時刻，有份參與拍攝的港將今午現身出席開幕禮。星將歐鎧淳明年東奧將成港隊「四朝元老」，她直言延期影響大：「我今年已28歲，疫情前在澳洲集訓，狀態是前所未有地好，會擔心明年未必能回到頂峰。不過即使情况不利，作為運動員只會加倍努力。」她又透露近月獲教練特准自主訓練，需加倍自律，亦慶幸早已達標，如今放鬆心情備戰，待明年再催谷狀態。

至於香港國際七人欖球賽日前取消，港隊失去在此挑戰賽終極戰爭升班的機會，姚錦成直言港隊士氣受挫，因此近日全面復操後，將舉行一日連打三場的隊內對抗賽，助隊友重拾目標和保持狀態，隨時迎接新挑戰。

阿成又表示不少小型球會受疫情嚴重打擊，因此著手策劃慈善賽，冀籌款協助本地球壇。賽事預計閉門進行並在網上直播，他希望邀得外隊參賽，助本地球員進步，但因疫情正透過欖總了解可行性。此外，他亦計劃籌組新球會，以培養青年軍為目標，助更多本地球員升上港隊。

《我們的WFH》香港運動員相展

日期：即日起至9月13日

地點：旺角THE FOREST一樓中庭

相片義賣日期：即日起至9月13日

網址：https://bit.ly/3eNy9hB

售價：每幅8千港元（收益全數捐往凝動香港體育基金，協助基層青少年）

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