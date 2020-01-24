【林丹退役】輪椅港將陳浩源：林丹「掌聲中掛拍」　謝影雪不捨20年陪伴 (18:57)

世界排名第2的陳浩源，日前受訪時表示欲當輪椅羽毛球界的林丹，言猶在耳，該中國隊球星今日突然宣布退役。陳浩源認為即使林丹近年成績下滑，場外亦有爭議事件，但無損他的成就，如今仍是在掌聲中退役。他表示最深刻是林丹在2004年雅典奧運「滑鐵盧」後重新出發，其後兩奪奧運金牌，自己深受啟發：「一個運動員跌得那麼重，可以就此一沉不起，他用表現令我明白，儘管偶到困難，但只要圍繞初心，最終會達到目標，別人亦會重新肯定你的努力。」

雖然林丹在疫情下未復賽便退役，但謝影雪表示隨住對方年紀漸大，與球迷一樣都有預計到這一天，「始終他陪伴羽毛球運動員，以及球迷近20年，大家都習慣比賽有他的身影，會感到失落」。她認為球壇改朝換代，已在早幾年確立：「當桃田賢斗停賽復出，球迷都有將焦點轉移到他，以至一批新晉球手上。」阿雪又談到早前復操弄傷膝頭，但已痊癒，預計與拍檔鄧俊文復出首戰，會是9月的中華台北公開賽。陳浩源則指殘疾比賽更遲重開。

陳浩源與謝影雪今日出席運動攝影師程詩詠的相展，同場其他項目的運動員亦有談及林丹掛拍，「美人魚」歐鎧淳得悉消息後相當錯愕，認為星級運動員的亮麗成績背後，定有很多不為人知的辛酸未向公眾透露。她與賽艇的李嘉文一樣，或在明年戰畢東京奧運後退役，因此均表示感同身受。

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