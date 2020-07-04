【林丹退役圖輯】十大經典成就超級丹　圖看奧運冠軍廿載生涯 (22:33)

林丹球手經典回顧

2000年初出道

在中國國家隊出道，4年後已升上世界第1位，但2004年在雅典奧運首輪出局。

2006年登世界頂峰

首奪世界賽男單冠軍，證明實力。

2008年傳打教練到首奪奧運金牌

傳出在隊內賽拳打教練，林丹其後否認，教練亦離隊；同年於北京奧運決賽以直落兩局，擊敗李宗偉首奪金牌。

2010年達成全滿貫及成婚

亞運奪金後達成全滿貫，是羽毛球壇第一人；亞運後與隊友兼京奧女單亞軍謝杏芳成婚。

2012年倫奧衛冕

在倫敦奧運決賽再遇李宗偉，以局數2：1反勝衛冕。

2013年最後一次奪世界冠軍

第五度奪走世界賽男單冠軍，亦是最後一次。

2016年奧運失牌後出軌，跌落低谷

於里約熱內盧奧運4強敗予李宗偉，再於銅牌戰不敵丹麥隊的安賽龍；太太謝杏芳在奧運後產子，但林丹同月被曝出軌，事後道歉。

2017年全運四連霸

於全運達成四連霸，成羽壇男單第一人，但翌年未獲亞運男單資格，只在男團奪金。

2019年傷患纏身

復出後於馬來西亞賽封王，但因傷退出新加坡賽。

2020年宣布掛拍

年初3站公開賽首圈出局，全英賽16強止步，後因疫情停賽，至今日宣布退役。

相關報道：【林丹退役】伍家朗嘆無緣再戰林丹 預言林李引退令男單陷亂局

相關報道：【林丹退役】李宗偉回應林丹掛拍 「我們都知這天會來臨」