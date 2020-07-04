【林丹退役圖輯】十大經典成就超級丹　圖看奧運冠軍廿載生涯 (22:33)

中國隊星將林丹今日（4日）宣布掛拍，代表一個時代步向終結。他的20年球手歲月，盛載出道、成名、低谷，亦有2016年經典「出軌」事件，震驚體壇。
林丹球手經典回顧
2000年初出道
在中國國家隊出道，4年後已升上世界第1位，但2004年在雅典奧運首輪出局。
2006年登世界頂峰
首奪世界賽男單冠軍，證明實力。
2008年傳打教練到首奪奧運金牌
傳出在隊內賽拳打教練，林丹其後否認，教練亦離隊；同年於北京奧運決賽以直落兩局，擊敗李宗偉首奪金牌。
2010年達成全滿貫及成婚
亞運奪金後達成全滿貫，是羽毛球壇第一人；亞運後與隊友兼京奧女單亞軍謝杏芳成婚。
2012年倫奧衛冕
在倫敦奧運決賽再遇李宗偉，以局數2：1反勝衛冕。
2013年最後一次奪世界冠軍
第五度奪走世界賽男單冠軍，亦是最後一次。
2016年奧運失牌後出軌，跌落低谷
於里約熱內盧奧運4強敗予李宗偉，再於銅牌戰不敵丹麥隊的安賽龍；太太謝杏芳在奧運後產子，但林丹同月被曝出軌，事後道歉。
2017年全運四連霸
於全運達成四連霸，成羽壇男單第一人，但翌年未獲亞運男單資格，只在男團奪金。
2019年傷患纏身
復出後於馬來西亞賽封王，但因傷退出新加坡賽。
2020年宣布掛拍
年初3站公開賽首圈出局，全英賽16強止步，後因疫情停賽，至今日宣布退役。
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