【林丹退役】伍家朗嘆無緣再戰林丹 預言林李引退令男單陷亂局 (15:13)

林丹今日在微博宣布結束20年中國隊球手生涯，放棄因疫情延至明夏的東京奧運。港隊一哥伍家朗稱，看到新聞時只覺突然：「其實有點震驚，因他一直說希望出戰東奧，或許是傷病及體力考慮，令他要決定掛拍。」林丹出道20年，伍家朗上周才滿26歲，這個後輩笑言是看「林李大戰」長大，亦受林丹的拼勁與打法影響。自2015年紅館主場一役，伍家朗首戰林丹即取勝，獲封「林丹殺手」，之後4次對碰3勝1負，他稱：「在林丹最高峰的時候，我還是小朋友，現在當然覺得可惜，因為賽場上再沒法對上他，希望他退役後人生過得更美滿。」

馬來西亞前一哥李宗偉癌病康復後，去年6月宣布退役，宿敵林丹高峰已過，亦決定退下來。近年國際賽場上，九十後戰將湧現，包括世界一哥、日本隊的桃田賢斗，還有丹麥隊的安賽龍、中華台北隊的周天成等，現列世界第8的伍家朗亦是國際賽爭標分子，他預期兩大球星退役，羽壇將陷入混戰：「男單近年競爭激烈，代表每人都有機會爭上他們昔日的地位，亦會更有動力去爭勝，格局從此不再一樣。」

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