【林丹退役】征戰羽壇20載難敵傷痛　中國星將林丹宣布掛拍 (13:55)

「超級丹」林丹今日在微博上公布掛拍，他在文中寫道：「整整20年了，我也要跟國家隊說再見了，原來說出口真的很難。2000年，我為成為了『中國隊的林丹』興奮又自豪……比起年少單純地追求名次，這些年我更想挑戰一個『老』運動員的身體極限，實踐永不放棄的體育精神。」他承認，體能和傷痛已經令他難與隊友並肩作戰，期望有更多時間陪伴家人，尋找新的賽場。

林丹在2008年北京奧運主場奪金，2012年在倫敦奧運衛冕，曾長年高踞世界一哥之位，亦五奪世界賽男單冠軍，至2016年里約熱內盧奧運男單4強，敗予宿敵兼「大馬拿督」李宗偉，再於銅牌戰失敗。他在2017年全運奪金，成為首名男單四連霸盟主，惟之後因年齡問題狀態下滑，近年復出後在國際賽一直未獲佳績，最終在今日宣布退役。

林丹在微博宣布退役全文：

2000-2020，整整20年，我也要跟國家隊說再見了，原來說出口真的很難。

2000年，我為成為了「中國隊的林丹」興奮又自豪。我的家人、教練、隊友還有球迷陪我度過了很多個巔峰時刻和艱難的低谷時期，每一次奮力地跳殺都是對勝利的渴望。走過四個奧運征程，一直沒有想過離開，也不願去想。我把一切都獻給了這項熱愛的運動。「堅持」，每個煎熬的時刻我對自己說，讓自己的體育生涯可以拉得更長一些。比起年少單純地追求名次，這些年我更想挑戰一個「老」運動員的身體極限，實踐永不放棄的體育精神。

37歲的我，體能和傷痛已經不再允許自己和隊友並肩作戰了。有感恩、有不捨、有不甘也有無奈。之後的日子，我希望有更多的時間陪伴家人，也會去尋找新的「賽場」。

感恩國家成就了我，感恩教練栽培了我，感恩家人陪伴着我，感恩球迷們支持着我，還要感謝優秀的「對手」們激勵着我。我也想對所有正在努力追求夢想的你們說，永遠保持渴望，把弓拉滿，放手去搏！

熱血不滅，步履不停。我期待國歌在賽場上不斷地響起，期待熟悉和嶄新的面孔不斷地走上領獎台。沒有人永遠年輕，但總有人年輕着，熱愛着，奮進着…

敬禮，林丹