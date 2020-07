【名宿反歧視】古列治加入荷甲反種族歧視委員會　為平權公義發聲 (11:14)

這個荷甲反種族歧視委員會的主席是Humberto Tan及Daphne Koster,而57歲的古列治是獲邀加入,並成為該委員會成立以來首個蘇里南裔荷蘭人。荷甲反種族主義項目經理比沙爾(Houssin Bezzai)說:「這是荷甲長期以來的期盼,我們為委員會感到高興。因為如果我們能集合所有的知識和努力,便可繼續與種族主義和歧視鬥爭。」

荷蘭隊向來有不少蘇里南裔球員,而且為球隊立下不少汗馬功勞,最突出的一次是古列治和列卡特(Herman Rijkaard)帶領的「橙軍」,在1988年首奪歐洲國家盃冠軍,亦是該隊至今唯一一個國際大賽冠軍,列卡特其後更成為國家隊教練。

其他報道:【英冠】韋根申破產保護後流出錄音 主席被指打賭球隊將降班

其他報道:【西甲】美斯傳停止傾新約明年離巴塞 施丹:總希望西甲擁頂級球員

Deze week is de commissie Mijnals in het leven geroepen. Deze is opgezet om de KNVB en de Rijksoverheid in kennis en zo nodig daad te helpen in het realiseren van haar ambities waar het gaat om racisme, discriminatie en inclusiviteit in het voetbal. https://t.co/kPwSjsyvc2

— KNVB (@KNVB) July 3, 2020