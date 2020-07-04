【名宿反歧視】古列治加入荷甲反種族歧視委員會　為平權公義發聲 (11:14)

這個荷甲反種族歧視委員會的主席是Humberto Tan及Daphne Koster，而57歲的古列治是獲邀加入，並成為該委員會成立以來首個蘇里南裔荷蘭人。荷甲反種族主義項目經理比沙爾（Houssin Bezzai）說：「這是荷甲長期以來的期盼，我們為委員會感到高興。因為如果我們能集合所有的知識和努力，便可繼續與種族主義和歧視鬥爭。」

荷蘭隊向來有不少蘇里南裔球員，而且為球隊立下不少汗馬功勞，最突出的一次是古列治和列卡特（Herman Rijkaard）帶領的「橙軍」，在1988年首奪歐洲國家盃冠軍，亦是該隊至今唯一一個國際大賽冠軍，列卡特其後更成為國家隊教練。

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