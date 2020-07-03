【西甲】美斯傳停止傾新約明年離巴塞　施丹：總希望西甲擁頂級球員 (21:18)

Cadena Ser指，美斯與父親佐治原本已開始和巴塞隆拿洽談有關簽新約的事宜，惟最新消息是美斯不想留隊；他上次與巴塞人簽約是在2017年。據報2001年加入巴塞的他，欲離隊主因是年初以來多次發生內訌，包括1月批評體育總監艾比度指他和隊友一起迫走前帥華維迪、2月他被報道指球隊實力不足以在歐聯封王，以及4月抨擊球會董事局指他和隊友拒絕減薪。33歲的美斯共為巴塞一隊上陣724次入630球，連同在阿根廷隊的70球，他已獨取700個入球。

巴塞將於明年舉行新會長選舉，料現任會長巴杜姆將離任，其中一個可能繼任人域陀方特，據報已準備以球會名宿沙維回巢執掌帥印。巴塞教練施迪安據報勢在今夏被炒，其他新帥人選還有荷蘭隊教頭朗奴高文、比利時隊教練馬天尼斯和熱刺前帥普捷天奴等。

巴塞宿敵皇家馬德里的教練施丹，回應今次美斯事件道：「我不知道將會發生什麼事，因為他仍在西甲。我們一直都要求這聯賽擁有頂級球員。」皇馬今晨憑隊長沙治奧拉莫斯在79分鐘射入12碼，主場以1：0小勝鄰會基達菲，取得復賽後六連勝，以33戰得74分續居榜首，領前次席的巴塞4分。

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