【女足】港腳韋婉婷迎阿爾巴尼亞榜首戰　冀測試闖歐半個月後實力 (20:15)

維拉斯尼亞今季於聯賽15戰全勝得45分，領先Apolonia達5分，尚餘3輪下，只要在明天當地時間傍晚6時，作客擊敗對手即提早封王。韋婉婷來到當地逾兩周，為球隊上陣3仗後，日前獲得聘約至季尾。「韋婉」賽前表示，仍在適應全職球員每日訓練的生活模式，「雖然較累和辛苦，但這是好事，自覺狀態有所提升」。

她續稱，過去代表香港女足備戰都較倉卒，有時會一周練三課，但現於維拉斯尼亞每天都有操練，以準備一場大賽。她期待借今場硬仗了解有否進步：「很期待面對一些水平相近或較強的對手，想看看自己來到阿爾巴尼亞訓練半個月後，面對硬仗可踢出怎樣的表現。」

另外，港超球會理文繼早前簽入中村祐人及曾錦濤後，今午公布多4名新加盟球員，分別為香港飛馬中場黃俊皓、佳聯元朗門將陳嘉豪，以及兩名小將張憙延與黃皓雋。會方表示簽入6人後，大致完成組軍準備復賽，預計本月中正式復操，至於下擬增加的「超級外援」名額，理文稱需視乎情況再決定會否使用。

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