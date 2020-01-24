【NBA】高比拜仁登《2K21》封面　紀錄片《Mamba Out》7月5日首播 (19:14)

《NBA 2K21》將於今年秋季推出，近日遊戲商陸續公布今集3名封面人物，除了波特蘭拓荒者球星李拿特及新奧爾良塘鵝的應屆選秀狀元錫安威廉臣外，今年初因空難離世的洛杉磯湖人名宿高比拜仁眾望所歸，並登上以紀念他為主題的「Mamba Forever Edition」版本封面，是他歷來第3次登上該遊戲封面。

至於回顧高比最後一季球員生涯的紀錄片《Mamba Out》，將在美國時間7月5日起播出，首日將先播出第1、2集，全片共8集，球迷可透過ClutchPoints的 YouTube 或 Instagram 觀看。

另外，NBA將於香港時間本月31日重開，聯盟今公布在新一輪檢測中新增9名球員呈陽性，至今檢測共351名球員中，累計25人確診，惟料不影響各隊集訓。而效力侯斯頓火箭的36歲老將施科路沙，宣布不參與復賽，會方簽入舊將莫迪至季尾頂替其空缺。施科路沙數年前在美國當地曾遭警暴兼濫捕，終打官司勝訴兼獲賠償，外界料他這次缺陣與爭取平權運動有關。

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