【英超】熱刺食詐糊敗陣跌落第9　摩帥嘲VAR：球證躲在辦公室 (18:14)

錫菲聯藉中場辛達貝治在31分鐘先拔頭籌，熱刺箭頭哈利卡尼迅即追和，惟VAR指盧卡斯莫拉在入球前倒地時犯手球，被球證卡雲拿判入球無效，熱刺名宿列納形容是「歷來最差判決」。錫菲聯其後再有前鋒賴斯莫薩特及奧利華麥貝尼扳平，終以3：1擊退有卡尼完場前破蛋的熱刺，賽後32戰得47分升上第7，分別多第8的阿仙奴及第9的熱刺1分和2分，熱刺更落後第6位的狼隊6分，爭取下季歐霸入場劵亦成疑。

摩連奴疑將復賽三戰首敗，歸咎卡雲拿判卡尼「食詐糊」：「球證應是在球場內的，在辦公室的應是協助性質，但這情况並不是。」他續稱不會向手持哨子的人投訴，理由是「他再不是球證，而是旁證，而拿着旗子的（旁證）都在協助這旁證。球證躲在辦公室，不是在球場」。雖然大吐苦水，但摩帥仍說：「我不能將我所想的說出來，否則會有麻煩，一定會停賽，我不希望這樣。」

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