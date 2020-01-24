【英超】利物浦征曼城　高普：曼聯車路士下季上位　哥帥：重建藍月才可挑戰紅軍 (22:24)

曼城vs.利物浦 now611/621台 明晨03：15直播

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曼城上周中作客負車路士，令利物浦提前7輪首奪英超，但領隊高普並不因此鬆懈：「不管人家怎樣說，下季仍是重要的，因為我們和曼城都一定要準備就緒。曼城是一支優秀球隊。」他又指出曼聯和車路士將不容小覤：「我們目睹曼聯正在冒起。人們認為他們沒有機會，但我們已看到對方的1至2名球員有突出表現。車路士亦不錯，在球員轉會窗中做了一些有趣的交易。至於熱刺和阿仙奴也將不會睡着，而且還有李斯特城……很多很多的球隊。」

曼城主帥哥迪奧拿則強調只有重建球隊，才可挑戰利物浦。他說：「大衛施華季尾離開，費蘭甸奴和阿古路只餘1年合約。我不知道他們會否續約。有些球員必須被更換。這並非災難和壞事，而是足球的一部分。球隊需重建。這是世上任何球隊都要面對的。」他又鄭重提到，稍後英格蘭足總盃4強對阿仙奴，以及下月歐聯16強次回合碰皇家馬德里，正是為下季的備戰的最佳賽事。」

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