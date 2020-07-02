【港超】大埔發聲明否認擅自退賽　促贊助商解決欠薪問題 (15:21)

大埔職球員至今仍未收到3月部分及之後的薪金，大埔今季贊助商宏大環球集團於上月17日向會方發聲明，表示受疫情停賽，「獲得品牌宣傳和推廣的效果將完全無法實現」， 故「協議初衷不能達成」，又指大埔在未經同意下，擅自退出港超復賽及亞協盃賽事，違反雙方簽署的合約協議，並稱已悉數支付今季至今年3月所有「應付款項」，以及疫情過後會續贊助球隊。

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大埔秘書長陳平今發出球會聲明，稱退賽主因是宏大無法按合約履行支付薪金，他在3月下旬起一個多月，多次與球會總監兼主教練馮凱文，以及宏大簽約人張偉浩洽談，查詢宏大未來意向，而宏大答案清楚表明，「資金不能在短期內提供，需復賽後才分期支付」。他表示會方提出，因不可能涉及違反勞工條例，要求宏大先支付3月份約45萬元的球員欠薪，然後讓球會籌劃4至6月薪酬解決方案，但稱張偉浩於5月下旬表示公司無法辦到，並稱「唯有終止參賽」，內容有電話紀錄，強調並非大埔會方擅自決定，並期待宏大「用善意解決球員欠薪問題」，會方定當協助處理，否則不排除採取法律行動。

大埔區議會下周二大會議將討論大埔職球員欠薪問題，大埔勞資雙方將於下周三出席勞工處安排的會面。

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