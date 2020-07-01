【英超】辛尼赴慕尼黑體測勢離曼城　哥帥：他在拜仁會更開心 (23:26)

英超二哥曼城上周不爭氣「自爆」，周五凌晨在英超迎戰篤定奪冠的利物浦，變成例行公事。領隊哥迪奧拿今晚出席賽前記者會，亦確認翼鋒利萊辛尼將赴慕尼黑，並稱對方轉投拜仁會更開心，暗示他離開藍月已成定局。
辛尼去年已被指被曼城標價逾1億歐元，隨這名德國隊翼鋒今季長期養傷，合約只剩一年及疫情令球市轉冷，傳媒廣泛報道，拜仁僅出價4900萬歐元（約4.25億港元），另加1100萬歐元（約9550萬港元）浮動獎金及一成再轉售收益作收購，仍獲曼城一方首肯。《The Athletic》報道指，辛尼昨晚抵慕尼黑體測，將簽下一紙5年合約。哥迪奧拿昨晚稱：「轉會仍未落實，但他想離開，將赴慕尼黑，我們祝他一切順利，亦感激他與我們共事多年。拜仁是一間頂級球會，他在那裏會更開心。」《太陽報》指，曼城會加入爭奪阿士東維拉中場基亞利殊。
此外，曼聯昨落實外借至國際米蘭的阿歷斯山齊士，以及羅馬的基斯史摩寧，外借合約均延長至下月第一星期，二人將隨隊續戰意甲至8月初完季。
其他報道：【疫下英冠】韋根進入破產保護程序 被扣12分跌至榜尾
相關字詞﹕編輯推介 體育 英超 曼城 尼萊辛尼 哥迪奧拿 拜仁慕尼黑 德甲 曼聯 阿歷斯山齊士 國際米蘭 基斯史摩寧 羅馬 外借 意甲 轉會