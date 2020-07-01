【英超】辛尼赴慕尼黑體測勢離曼城　哥帥：他在拜仁會更開心 (23:26)

辛尼去年已被指被曼城標價逾1億歐元，隨這名德國隊翼鋒今季長期養傷，合約只剩一年及疫情令球市轉冷，傳媒廣泛報道，拜仁僅出價4900萬歐元（約4.25億港元），另加1100萬歐元（約9550萬港元）浮動獎金及一成再轉售收益作收購，仍獲曼城一方首肯。《The Athletic》報道指，辛尼昨晚抵慕尼黑體測，將簽下一紙5年合約。哥迪奧拿昨晚稱：「轉會仍未落實，但他想離開，將赴慕尼黑，我們祝他一切順利，亦感激他與我們共事多年。拜仁是一間頂級球會，他在那裏會更開心。」《太陽報》指，曼城會加入爭奪阿士東維拉中場基亞利殊。

此外，曼聯昨落實外借至國際米蘭的阿歷斯山齊士，以及羅馬的基斯史摩寧，外借合約均延長至下月第一星期，二人將隨隊續戰意甲至8月初完季。

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