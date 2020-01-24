【意甲】C朗金球領祖雲達斯大勝續居首　累積728球膺現役最高產球員 (17:43)

祖雲達斯是役有下季加盟巴塞的比真歷正選上陣，半場與熱拿亞互交白卷。換邊後，客軍憑保羅戴巴拿的入球先開紀錄。C朗在56分鐘更在中圈接應隊友傳球後長驅直進，於禁區頂勁射破網再下一城。這名35歲葡萄牙隊球星同時攻入他職業生涯的第728球，續成最多入球的現役球員。勢如破竹的祖雲達斯再靠杜格拉斯哥斯達於禁區外射死角入網，最終領軍以3：1擊敗有賓拿蒙迪破蛋的主隊。

宿敵美斯今晨職業生涯第862次上陣，最終如願達成700入球的里程碑，比C朗的974場更有效率。環顧球壇，史上僅有其餘5人能達成或超越此創舉，他們均已退役。其中巴西隊名宿羅馬里奧上陣993場取得772球，匈牙利隊已故名將普斯卡斯更在754場攻入746球，入球效率驚人。不過史上最多入球的射手，仍是有球王之稱的比利。這名79歲巴西籍傳奇前鋒上陣1363場，取得1279球，獲健力士世界紀錄認證為最多入球的球員。

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