【港超】前港足先生費蘭度落實加盟東方　最快下周復操　期待再跟李志堅合作 (12:01)

費蘭度於2013年來港加盟公民，2015年由YFC澳滌轉投傑志，之後5年為「藍鳥」奪冠無數，包括協助連續兩季成為三冠王，2016/17球季更榮膺香港足球先生，上月初宣布離隊。他繼盧卡斯及辛祖後，第3名今季季中轉投東方的球員，亦與這兩名前「藍鳥」隊友聚首。

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費蘭度表示，東方陣中有多名昔日合作無間的戰友，也有過去強悍難纏的對手，並特別提及，今再次與在澳滌共事的主教練李志堅故劍重逢感到鼓舞：「過去我在李志堅麾下渡過美好時光，可謂亦師亦友，希望今次將最輝煌時刻帶給球隊。」東方表示，費蘭度上月中由巴西返港後，昨晚已完成14天隔離，球會為保障職球員及球圈安全，將為費蘭度在內的外援安排病毒檢測，確保沒受感染後才會歸隊訓練。東方球員近日已恢復健身訓練，預計下周正式復操。

東方上月初起宣布曾錦濤、徐德帥、林學曦、技術總監安祖史杜錫及數據分析員般奴離隊後，昨再公布馮慶燁、李家豪、陳靜謙及慕沙亦約滿離隊。

東方龍獅新球季預計陣容

1葉鴻輝

6翟廷峯 5基頓 33艾華度 17梁冠聰

3迪高 16梁振邦

11艾華頓 10辛祖 7費蘭度

9盧卡斯

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