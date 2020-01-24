【西甲：附精華】美斯12碼入生涯700球　球證疑兩誤判　巴塞遭馬體會逼和 (11:20)

美斯今仗先在早段開出角球，逼使客軍前鋒迪亞高哥斯達擺烏龍而領先1：0，但之後維達爾侵犯恩歷克卡拉斯高被罰12碼，哥斯達首次操刀宴客，但球證判達史特根離開白界在先需重射，馬體會改由沙奧尼古斯主射得手扳平完半場。

下半場出現兩個爭議12碼判決，美斯在50分鐘締造里程碑，客軍守將菲臘比蒙達里奧疑禁區外踢中尼爾遜施美度，這名33歲阿根廷隊球星以一記笠射12碼，取得職業生涯第700球。但馬體會於62分鐘，再由沙奧射入12碼扳平，犯規則是卡拉斯高與施美度極少接觸下，左腳「翹」右腳博得。兩隊終踢成2：2握手言和，巴塞未能重奪榜首，馬體會則4連勝斷纜，但仍領先同日贏波的西維爾兩分排第3。

護級分子馬略卡則踢出今季代表作，主場以5：1大勝切爾達，續排尾三，追至落後尾四的切爾達5分。19歲日本國腳中場久保建英，今仗為主隊交出兩個助攻。

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