【名宿執教】派路下季勢教祖雲U23　兩個月前稱「傾向執教一隊」　 (10:16)

41歲的派路在3年前掛靴，賦閒至今年初，傳出成為祖雲達斯U23的教練的消息，已獲教練牌照的他曾在4月否認道：「相對於青年隊，我更傾向執教一隊。我不相信青年軍適合我，那不是我享受的事情，因我更願意從一隊開始教練生涯。」

兩個月過去，派路現被廣泛報道會取代柏捷亞，成為下季祖雲達斯U23教頭，而且將獲得帶領拿玻里U19的好友巴朗尼奧加盟協助。46歲的柏捷亞亦是祖雲達斯名宿，曾在皇家馬德里及紐卡素擔任助教，在新冠病毒疫情前，率領祖雲達斯U23奪得意丙A組的意大利盃冠軍。

派路曾透露國際米蘭教練干地對他的影響甚大，亦是首次考慮成為教練的重要原因。派路又稱干地的領軍級數，非意大利隊前帥沙基，以及熱刺領隊摩連奴可以相比。派路和干地曾在祖雲達斯及意大利隊合作。

派路球員時代被譽為「大師級」中場，出身於布雷西亞，再先後成為意甲三大球會國米、AC米蘭和祖雲達斯球員，2015至17年效力美職球隊紐約城後收山，球會主要冠軍榮譽是6次意甲和2次歐聯。國際賽方面，他2002至15年間為意大利隊上陣116次入13球，是2006年世界盃冠軍，以及2012年歐洲國家盃亞軍的功臣。

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