【七欖】港隊因香港站取消失升班機會　姚錦成：繼續訓練迎未知賽事 (22:32)

世界欖球總會今日取消世界七人欖球系列賽餘下4站，令原定10月舉行的香港站45年來首度取消。賽會其後公布日本隊成挑戰系列賽冠軍。挑戰賽冠軍可奪下季世界系列賽資格，港隊一直以此及明夏東京奧運入場券為目標。在疫情前的首兩站，港隊暫獲36分，只落後宿敵日本隊3分，原本有望挾前8位身分晉身淘汰賽，再於10月的香港站主場爭取升班，惜最終失去鬥到最後的機會。

港隊華將姚錦成承認失望，但亦稱控制疫情才更重要：「失望一定有，但取消賽事證明疫情未受控，眼見全球確診數字仍上升，這較賽事取消更令人傷心，希望盡快有疫苗的出現。」阿成在疫情期間創立抗疫品牌，他除忙於推廣產品，亦兼顧港隊訓練：「香港站取消不會打亂我們的計劃，現時仍在如常訓練，迎接未知的比賽。若賽季回歸，我們亦要多打熱身賽迎接大戰。」

港隊原本除有香港站目標，早前在奧運亞洲區外圍賽敗予中國隊後，原定今年6月出戰東奧終極外圍賽，但賽事因東奧延期舉辦無期，港隊暫未有下一站。

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