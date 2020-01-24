【港超】新球員參與復賽再成疑問　球會通過來季增「超級外援」　盃賽維持陣容 (17:50)

6間港超球會及來季升超的晉峰，今午均派代表到足總出席會議，東方龍獅及愉園則缺席，足總主席貝鈞奇亦未在場，由副主席黃良柏主持會議。

足總上周三董事會後，總幹事袁文川曾稱獲國際足協（FIFA）授權延長自由身球員註冊期，但伍健今在會後表示，經足總法律事務委員會主席指出，現階段無足夠證據顯示，FIFA可「特事特辦」，讓新球員可參加復賽，「球會當然希望成事，但以目前信件和條文，球會都不覺得這是可行做法。香港足總是很小的足球總會，FIFA特事特辦後，會否影響全球其他國家仿效？」他再質疑，足總相關人員是否再理解錯誤條文英文，各球會已要求足總，再去信FIFA求證「新球員是否可參加今季復賽」，「球隊只有等，或要做兩手準備，若不夠球員，FIFA寫明必須從預備組或青年軍應付復賽」。

此外，今季餘下的3場盃賽決賽，伍健指出席球會經討論後，認為應跟從國際足協指引和舊例，即曾在盃賽上陣的球員，不能為另一隊上陣決賽。不過，晉身兩項盃賽決賽的東方龍獅，今日未有出席。

來季港超外援名額亦通過改為「註六出五」，新增一名「超級外援」曾在世界排名前50聯賽最少一季、或曾入選世界排名前50的國家隊兼上陣，最終6票贊成，理文1票反對，將於董事局審議。有聲音指或影響本地球員機會，香港飛馬會長羅傑承認為，近年本地有質素球員不足，隨着入座率減少及疫情等負面因素，「如果聯賽再死氣沉沉，入場人數只會有減無增。高質素的超級外援或可為港超帶來新衝擊。」傳飛馬重返元朗區主場，他僅稱球會來季安排未完全有決定。理文行政經理周文健稱，理文投反對票，是希望多給青年球員機會，但尊重其他球會決定。

另東方龍獅宣布，「堅家軍」後衛馮慶燁及李家豪，以及慕沙及陳靜謙約滿離隊，東方將於明日公布3名新球員。

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