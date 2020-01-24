【NBA】出圈兩年再做隊友　JR史密夫勢投湖人　與占士續前緣 (13:55)

34歲的JR史密夫曾與占士在克里夫蘭騎士，合力贏過2016年總冠軍，但在2018年總決賽第1場，他在完場前4.7秒搶得籃板不起手，自製「出圈」的經典一幕。騎士當季最終不敵金州勇士，促成占士加盟湖人。史密夫則在半年後被騎士裁走，自由身至今，今次將代替巴特利。

其他球隊亦有球員變動，布魯克林籃網後衛甸韋迪及中鋒迪安祖佐敦雙雙確診新冠病毒。甸韋迪未決定趕及康復參戰，但佐敦已與前鋒威爾遜贊特拿宣布棄戰復賽，而籃網暫時只簽入積斯甸安達臣。洛杉磯快艇向前明星賽中鋒諾亞送上至季尾的合約，波特蘭拓荒者則在發展聯盟簽入後衛謝連阿當斯。

22支參賽球隊下周將前往奧蘭多，進入迪士尼世界閉關備戰，有報道指NBA賽會將在7月尾復賽的球場上，塗上支持黑人平權的字句「Black Lives Matter」。

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