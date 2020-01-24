【轉會】艾法美路代華拿成標王　保方續約祖雲1年　30歲比真歷簽巴塞4年 (12:11)

艾法美路及比真歷前日在都靈體測，確定季尾互換東家。祖雲以7200萬歐元（約6.2億港元）收購艾法美路，另有1000萬歐元（約8700萬港元）浮動條款，簽約5年。這名23歲巴西國腳，亦取代以約6000萬歐元加盟車路士的迪姆華拿，成為今夏至目前最高身價的球員。

與巴塞簽約4年的30歲波斯尼亞隊中場比真歷，轉會費則是6000萬歐元（約5.2億港元），另加500萬歐元（約4300萬港元）表現獎金，亦有4億歐元違約金。祖雲同時亦賣出U23中場梅拉托尼至阿特蘭大，連同小將Stephy Mavididi及Kaly Sene亦將離隊，預料可填補艾法美路與比真歷交易的差價。有報道指祖雲正斟介華倫西亞翼鋒費蘭托利斯，名宿派路則會回巢帶領青年軍。

祖雲達斯明晨將作客熱拿亞，賽前以兩名元老保方及基亞連尼則續約1年振奮士氣，其中保方明夏約滿時將43歲。

另外，意乙賓尼雲圖今晨1：0小勝斯塔比亞，提前7輪獲得升班資格。由於克羅托內及史柏斯亞均失分，賓軍榜首優勢已擴至24分，未來7場只需1分便足以封王。

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