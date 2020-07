【轉會】艾法美路代華拿成標王　保方續約祖雲1年　30歲比真歷簽巴塞4年 (12:11)

艾法美路及比真歷前日在都靈體測,確定季尾互換東家。祖雲以7200萬歐元(約6.2億港元)收購艾法美路,另有1000萬歐元(約8700萬港元)浮動條款,簽約5年。這名23歲巴西國腳,亦取代以約6000萬歐元加盟車路士的迪姆華拿,成為今夏至目前最高身價的球員。

與巴塞簽約4年的30歲波斯尼亞隊中場比真歷,轉會費則是6000萬歐元(約5.2億港元),另加500萬歐元(約4300萬港元)表現獎金,亦有4億歐元違約金。祖雲同時亦賣出U23中場梅拉托尼至阿特蘭大,連同小將Stephy Mavididi及Kaly Sene亦將離隊,預料可填補艾法美路與比真歷交易的差價。有報道指祖雲正斟介華倫西亞翼鋒費蘭托利斯,名宿派路則會回巢帶領青年軍。

祖雲達斯明晨將作客熱拿亞,賽前以兩名元老保方及基亞連尼則續約1年振奮士氣,其中保方明夏約滿時將43歲。

另外,意乙賓尼雲圖今晨1:0小勝斯塔比亞,提前7輪獲得升班資格。由於克羅托內及史柏斯亞均失分,賓軍榜首優勢已擴至24分,未來7場只需1分便足以封王。

