【港超】大埔欠薪未解決或停會籍　飛馬擬來季重返元朗區 (20:23)

大埔及元朗等不同地區共14名區議員，聯同球迷組織「撐場大聯盟」，今午到足總總部與總幹事袁文川會面逾兩小時，討論區隊事宜，包括大埔球員欠薪問題。大埔職球員至今仍未收到3月薪金，有職球員已向勞工處求助，指內地贊助商宏大環球遲遲未支薪，但宏大昨向個別傳媒發聲明，反指大埔單方面退出港超及亞協盃屬違約。

據了解，大埔拖欠職球員的3月部分薪金，涉及45萬元，會方未能與贊助商達共識支付。大埔區議員胡耀昌透露，接獲大埔職球員代表求助，他已就欠薪向足總正式投訴，足總稱會跟進，「如欠薪持續未解決，最終或影響大埔來季參賽資格，其次是有機會暫停會籍。」他說，已去信要求大埔會方出席下周二區議會大會，交代財政狀况及欠薪問題等，並透露區會每年會撥款大埔區隊延續會籍授權，包括約60萬元營運青訓，但大埔在上周五撤回下季撥款申請，質疑此舉或逃避區會監察。他稱，最壞情况可能要在法庭解決，大埔隨時破產，「我們都不想由冠軍球隊變成破產球隊。」

大埔秘書長陳平向本報表示，大埔未能續戰職業聯賽是政府責任，認為區隊在現行香港職業足球環境難求存，「區隊是政策產物，不像南華等傳統球會，沒有金主就難有收入，即使沒有發生今季的事，大埔退出聯業聯賽也是遲早的問題。」

另邊廂，元朗區議員張秀賢透露，明日區議會大會，將提出取回元朗會籍授權以重組球會，寧忍痛一年不參賽，「區隊承諾受區議會監測，但現實有很大落差，我們就此去信元朗會長王威信，但4個月來無回覆，退出港超都無通知區會，大家都忍夠。」他透露，香港飛馬來季將空降以元朗或天水圍作主場，不少元朗區議員將協助「落地生根」，從而再跟飛馬商討將來的元朗隊，如何與飛馬有協同效益，「從頭由丙組開始，抹走球隊歷史，都是好的重新出發，對這個地區足球發展可能更好。」

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