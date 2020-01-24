【英格蘭足總盃】曼城4強碰阿仙奴　成奪標大熱門　哥帥：封王有助歐聯迎戰皇馬 (19:04)

失落英超冠軍的曼城今晨反彈，藉奇雲迪布尼及史達寧建功，作客以2：0淘汰紐卡素，殺入英格蘭足總盃4強，將於7月18或19日在溫布萊球場與阿仙奴爭入決賽。「藍月」已成奪標大熱門，領隊哥迪奧拿稱在這賽事封王，會是8月7日歐聯復賽主場惡鬥皇家馬德里的理想備戰。另一場準決賽由車路士對曼聯。
曼城上周中英超作客不敵車路士，宣布衛冕失敗，今晨重整旗鼓，取得76%控球權與20次攻門4次中框，拋離4射1中的紐卡素。曼城先憑迪布尼在37分鐘射入12碼，史達寧於68分鐘「士哥」，以兩球取勝，並與4強對手阿仙奴、車路士及曼聯，成為1987年以來，一起在8強以作客身分過關的球隊。曼城賽後在足智彩以1.6倍成為奪標熱門，隨後是4.5倍的車路士、5倍的曼聯和11倍的冷門阿仙奴。「兵工廠」本月中英超曾吞作客曼城3蛋，近3季7次（6次英超和1次足總盃）碰曼城全敗，而且失20球只入2球。
兩場4強戰將在7月18和19日上演，決賽日期是8月1日，若曼城入決賽，他們6天後便會在歐聯復賽的16強次回合迎戰皇家馬德里，後者首回合主場負1：2。曼城早在3月已榮膺聯賽盃三連霸，主帥哥迪奧拿疑暗忖帶領球隊成為盃賽「三冠王」。他說：「我們仍需在兩項賽事爭標。碰皇馬前擁有最佳狀况會是好事，在足總盃封王是對皇馬的最佳備戰。」此外，他又為在倫敦負「藍戰士」後，又可再到倫敦的溫布萊比賽而雀躍。曼城下仗將在周四迎戰英超盟主利物浦。
此外，車路士昨晚雖以1：0淘汰李斯特城，但領隊林柏特不滿年輕球員表現，於下半場一口氣換走中場美臣蒙特、比利基莫亞及後衛列斯占士，「林伯」警告說：「這是一次學習的經驗。我是可以換走更多人的。」惟他亦鼓勵對方，「將是球隊的頂級球員，擁有頂級職業生涯」。
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