【NBA】工會與聯盟達共識 容球員戰衣展示爭公義平權字句 (21:05)

因黑人弗洛伊德疑被白人警員跪頸致死事件，觸發美國各地過去1個月爆發示威浪潮，為平權及警暴問題發聲，不少NBA球員亦參與其中。身為NBA球員工會主席的雷霆球星基斯保羅，向美媒ESPN透露，聯盟與工會代表已達成共識，將在復賽後容許球員在比賽戰衣上，展示支持社會公義及平權的字句，例如「Black Lives Matter」及「I Can't Breathe」等。保羅亦表示，聯盟希望未來可參與更多相關活動，為平權出力。據ESPN數據顯示，上季NBA有多達74.9%為黑人球員。此外，布魯克林籃網前鋒威爾遜贊特拿，宣布以照顧3名孩子為由，決定不參與復賽。

另外，3月時成為聯盟首名確診新冠病毒肺炎的猶他爵士球星高拔，雖然不足1個月已康復，但他近日受訪時透露，自己的嗅覺至今仍未完全恢復：「我的味覺已回復正常，但嗅覺仍非100%，醫生告訴我，或要1年時間才能完全回復。」

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