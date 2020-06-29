【德乙】助史特加下季重返德甲 前德國國腳馬里奧高美斯宣布掛靴 (17:27)

德乙昨晚煞科，由於第3名的海登咸作客以0：3負予早已篤定升班的榜首球隊比勒費爾德，令次席的史特加即使在主場以1：3不敵達斯泰特，仍以3分力壓對方取得直接升班資格，相隔一季即重返甲組，而昨仗射入史軍唯一入球的名將射手馬里奧高美斯，賽後宣布掛靴，結束17年職業球員生涯。

這名34歲前德國國腳，2003年於史特加出道，並曾效力拜仁慕尼黑、費倫天拿及比錫達斯等球會，生涯共奪一屆歐聯、三屆德甲、兩屆德國盃、兩屆德超盃，以及一屆土超錦標，並於2007年榮膺德國足球先生，以及在2010/11球季成為德甲神射手。國際賽方面，他為德國隊合共上陣78場入31球，分別出席了兩屆世界盃及兩屆歐國盃，惟2014年德國隊封王一屆，他因膝傷無緣入選。

另外，今季降至德乙的昔日勁旅漢堡，則在煞科戰主場以1︰5大敗予辛特侯遜，終以1分落後海登咸得第4，下季續留乙組，而海登咸則會與德甲第16位的雲達不來梅，踢兩回合的升降附加賽爭升班。

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