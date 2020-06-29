【港足】貝鈞奇公開前菁英教練信件　稱招聘公平公正 (15:59)

貝鈞奇今日以「仗義執言－不平則鳴！李本思履歷風波的真相」為題，刊登全版廣告，強調李本思在2016及2019年分別應徵足總草根足球經理及菁英發展教練，招聘過程「公開、公平及公正」，並透露去年12月起接獲多宗足總職員投訴，指有人干預工作及涉侵犯私隱，對此感震驚及遺憾，故獲李本思同意下公開對方在本月4日提供的信件，盼「討回公道及尊嚴」。據悉貝鈞奇今次以個人名義登報，而非香港足總。

李本思在信中首就事件開腔，列出他2009年至2014年在英國的履歷，否認有報道指他只是一名體育老師，並相信符合足總兩個職位要求，如草根足球經理招聘，僅指持有亞洲足協A級教練牌照「情况較為理想」，但沒規定必須持有。

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本報上月底報道，4月約滿離開足總的李本思，去年初晉升菁英發展教練時，疑招聘違程序，未經足總董事局及相關委員會詳細審議，有內部文件指他申請草根足球經理時，未考獲職位所需的亞協A級教練牌照，足總當時回應指，其履歷符合要求。

另有傳媒報道，指其履歷與應徵時遞交的資料不符。貝鈞奇曾召開記者會，批評有球圈中人刻意向傳媒放料。足總特別顧問伍健其後亦開記者會，確認曾應貝鈞奇指示，翻查包括李本思在內的部分員工合約，並將資料轉交組織發展委員會跟進，但否認公開相關文件。

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