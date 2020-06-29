【港超】南區復操備戰復賽   前英超兵列文首督操未言掛靴 (14:42)

南區停賽前排港超第4，並晉身菁英盃決賽將鬥傑志，今早在香港仔運動場復操，新加盟的外援佐佐木周、史提芬彭利拿，以及名宿狄恩之子史提芬都有參與。會方透露會再簽入一名未踢過港超的葡萄牙籍進攻中場，可任翼鋒，待完成工作簽證便會抵港報到；劉家銘及劉穎笙則約滿離隊。

領隊貝可泓表示，縱然有4名外援等主力離隊，但兩名新攻兵佐佐木周及史堤芬彭利拿，都是非常適合南區踢法的球員，滿意球隊現有陣容：「他們是列文要羅致的球員中，最優先的選擇，牌面上外界可能覺得南區實力減，但教練團很滿意現有陣容。」他補充，連同晉升青年軍，大軍現有24、25人，並確認助教高尼路已約滿返巴西，左閘史必亦約滿，返回澳洲發展前暫兼任體能教練。他說，若新球員最終未能註冊參加復賽，會給本地年輕球員發揮。

列文於上月中升任主帥，司職中堅的他表示雖仍有註冊做球員，但今後首要是擔任教練，只會在球隊有需要時才會落場。他說，前主帥鄭兆聰在任5年建立很好的基礎，打造一支「無對手希望遇上的南區」，表明不會改變球隊太多，延續穩固防守，認為現有班底平衡，有出色外援、也有本地潛質球員，故期望新加盟進攻球員肩負入球責任，復賽時亦會給予小將機會。

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