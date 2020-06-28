【英冠】打比郡雷丁兩將叉頸揮拳被逐　富咸前鋒批肘或停賽3場 (20:27)

打比郡今仗由湯馬士羅倫斯及朗尼各建一功，主場以2：1氣走雷丁。完場哨子聲響後，羅倫斯和美亞斯加走向對方，互相推撞一輪後，美亞斯加出手「叉」頸，羅倫斯用頭撼向對方，美亞斯加再還以一記耳光。兩人隨即被隊友拉開，雙雙領紅牌被逐。

打比郡賽後以57分排第8，距第6的卡迪夫城只差3分，仍有望爭入前6出戰升班附加賽。24歲的美亞斯加於2016年加盟車路士後，一直被外借，今季借往雷丁，球隊現以49分排14位。

至於作客以0：3不敵榜首列斯聯的富咸，賽後以64分排第4，但升班之路或受打擊。射手阿歷山大米祖域在開賽後兩分鐘，向敵衛賓韋特「批肘」，雖逃過紅牌，但英格蘭足總或會追罰，最多停賽3場。米祖域曾在2015/16球季效力英超紐卡素，季尾因粗暴侵犯對手，被重罰停賽4場。

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