祖雲達斯主帥沙利近期屢傳因戰績不佳，會在下季離隊，但組軍大計未有受阻，被指將被棄用的波斯尼亞國腳比真歷，成收購艾法美路籌碼，祖雲達斯同時需支付1000萬歐元（約8694萬港元），以收購這名巴西國腳。據網民上載的影片顯示，艾法美路昨晚已抵達都靈，今日接受體測，不少球迷在球隊基地外守候。

勢結束4年祖雲達斯生涯的比真歷，由於疫情致航班取消，未能如期前往巴塞隆拿，料會先在都靈體測。與此同時，西班牙傳媒指巴塞前鋒美斯不滿球隊因金錢，放棄前途無可限量的艾法美路，轉而簽入對球隊作用不大的比真歷，再掀內訌傳聞。

由於兩軍需在今個財政年度完成交易，以符合歐洲足協的限制，料兩宗轉會將在本月30日「死線」前落實，兩人亦要至下季方可為新東家上陣。

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