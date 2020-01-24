【轉會:有片】艾法美路抵祖雲達斯體測　勢與比真歷互換東家　傳美斯不滿為錢放人 (18:55)

意大利傳媒報道，力爭衛冕意甲的祖雲達斯即將落實以30歲中場比真歷，與巴塞隆拿交換23歲巴西國腳艾法美路。身價高達7000萬歐元（約6.08億港元）的艾法美路，於當地時間昨晚已抵達意大利都靈，今日體測後將宣布正式加盟，年薪據報達700萬歐元（約6086萬港元）。
祖雲達斯主帥沙利近期屢傳因戰績不佳，會在下季離隊，但組軍大計未有受阻，被指將被棄用的波斯尼亞國腳比真歷，成收購艾法美路籌碼，祖雲達斯同時需支付1000萬歐元（約8694萬港元），以收購這名巴西國腳。據網民上載的影片顯示，艾法美路昨晚已抵達都靈，今日接受體測，不少球迷在球隊基地外守候。
勢結束4年祖雲達斯生涯的比真歷，由於疫情致航班取消，未能如期前往巴塞隆拿，料會先在都靈體測。與此同時，西班牙傳媒指巴塞前鋒美斯不滿球隊因金錢，放棄前途無可限量的艾法美路，轉而簽入對球隊作用不大的比真歷，再掀內訌傳聞。
由於兩軍需在今個財政年度完成交易，以符合歐洲足協的限制，料兩宗轉會將在本月30日「死線」前落實，兩人亦要至下季方可為新東家上陣。
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