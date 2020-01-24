【德甲煞科】慕遜加柏報捷坐下季歐聯尾班車　不來梅大勝暫逃生天　杜塞爾多夫降班 (23:44)

慕遜加柏由中場莊拿斯荷夫曼及鋒將比列安保路上、下半場建功，鎖定2：1勝局。少慕軍2分的利華古遜，則由前鋒禾蘭甫開賽2分鐘建功獲勝。拜仁作客禾夫斯堡方面，湯馬士梅拿開賽4分鐘便傳予京士利高文打開紀錄，梅拿亦以破紀錄的21次成為德甲「助攻王」。拜仁其後再憑中場米高古辛斯、前鋒羅拔利雲度夫斯基及梅拿破門，作客淨勝禾夫斯堡4球，取得聯賽復賽後9連捷，連續不敗場增至20場（19勝1和）。

另外，31歲的羅拔仔賽前繼2016/17年球季後，再次當選德甲最佳球員。他今季獨取個人新高的34球，曾破紀錄連續11場建功，令他連續3季成為神射手，連同效力多蒙特在內，他已累積236個入球，在總射手榜僅次於兩名前西德隊名宿梅拿和菲沙。是次德甲最佳選舉的亞軍及季軍，分別是多蒙特翼鋒查頓辛祖及利華古遜中場夏維斯；至於德甲最佳年輕球員則是拜仁新星艾方素戴維斯。

整季主場低迷的賽前尾二球隊雲達不來梅，則在謝幕戰以6：1大破客軍科隆，賽後以1分優勢反壓杜塞爾多夫，升上尾三，將與暫排德乙第3的海登咸或第4位球隊漢堡踢護級附加賽。德乙明晚煞科，海登咸將作客篤定升班的冠軍球隊比勒費爾德，漢堡則迎戰下游的辛特侯遜，領前海登咸3分的次席史特加主場對達斯泰特只需不敗，便可相隔一季重返德甲。

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