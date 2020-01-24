【紅軍封王】頂級聯賽19冠逼近曼聯　高普再爆金句承諾求進（附歷來金句） (20:13)

英超無冕是紅軍30年的夢魘，如今打破宿命，領隊高普鬆一口氣，表示有過往才有如今的利物浦：「歷史可被善用，而不是絆腳石，令我們現在能立足於此。」利物浦累積19次英格蘭頂級聯賽冠軍，逼近宿敵曼聯的20次，高普揚言繼續前進：「我不會停，我們不會停步；不停步並不代表會贏盡所有，我不能承諾再贏得甚麼，但會拼盡所有求進。」

這名德籍名帥亦是傳媒之友，在記者會擅於「畀bite」，金句不斷。本報帶大家重溫他由2015年接掌紅軍前開始，面對尖銳問題的精彩回應。

加盟利物浦前：比較雲格足球哲學

「雲格喜歡控球、用球和傳球，球隊就像交響樂，奏出寧靜的樂曲。我較喜愛重金屬音樂，我愛嘈吵、有爆炸味道。足球本質應是戰鬥格。」

2015年10月加盟利物浦 疑諷刺摩連奴自稱「特別的一個（special one）」

「我是平凡的一個（normal one）。」

2016年3月歐霸挫曼聯 利物浦近5次對賽首勝

「這是我們向曼聯以牙還牙的第一步。」

2017年7月香港英超亞洲盃 回應不用社交傳媒

「我太老了，已不是20歲，對社交媒體零興趣，我可沒興趣連去廁所也要公開。」

2018年1月4：3挫曼城 曼城跨季30場不敗斷纜

「看着兩軍球員都豁出去，老實說，這是一場很好的賽事來推銷英超。」

2019年5月：屈居亞軍 曼城以高分衛冕英超

「這是第一次嘗試，但我100%肯定是史上最強的利物浦。只要一日有曼城，其他球會要近乎完美才能搶走冠軍。」

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