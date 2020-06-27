【紅軍封王】港超利迷解心結　陸平中儲費托剪報　學連拿開龍門球 (19:07)

今次訪問原本是在3月底進行，當時紅軍封王在即，但一場疫情令英超冠軍順延3個月才面世。再問陸平中，他依然激動：「我問自己，有邊隊值得令你夭心夭肺、開心又激動，又真的只有利物浦。」陸平中自中學開始睇波，正值備受矚目的「王子」費蘭度托利斯加盟利物浦，吸引他成為紅軍球迷，後來像追星般收集費托的剪報，一張又一張，現時仍放在書檯，雖經時間洗禮已氧化變黃，但他不捨丟棄：「這是值得回憶的物品，紀念當年為何喜歡利物浦。」司職門將的他笑言，中學踢波時，不時模仿紅軍前門將連拿側身開球：「拉爾拿（連拿）開龍門球快而準，踢街場試過好似打機出絕招，大聲叫『拉爾拿！』先開球。」

偶像費托離隊後，陸平中未有離棄紅軍：「多次無比接近英超冠軍，最後都沒有，之後球隊星散，曾經覺得再無機會，但高普來到後，突然開始有希望，讓我覺得，這仍是值得支持的利物浦。」愛隊終英超圓夢，他昨日外出穿上今季利物浦黑色門將球衣慶祝：「像去年歐聯奪冠時都有眼濕濕，不少人說自謝拉特時期睇波的利迷很遺憾，現在像是將所有利物浦球迷多年心結解開。」

東方龍獅的「堅家軍」馮慶燁及李家豪，因小學體育老師是利迷而留意紅軍。二人職業生涯經歷不少崎嶇路，直至上季助大埔首奪港超冠軍。10年經歷4次手術，馮慶燁笑言職業生涯確像愛隊多年無冠般崎嶇，但一直沒有放棄：「紅軍今季聯賽大幅領先，卻受疫情延遲封王，球員未能在最好氣氛下捧盃，會覺得可惜，但表現有目共睹，相信下季會繼續有好成績。」

作為紅軍「死忠」，燁仔曾到晏菲路球場朝聖，也有謝拉特自傳，欣賞球隊近年風格「入血」，「未必有最好的技術型球員，但拼盡搏命」。2005年歐聯決賽後，李家豪成為利迷，認為紅軍「骨子裡熱血，用激情踢比賽」。他小時候視謝拉特為偶像，在學界踢中場時也甚有遠射欲。上季紅軍離英超冠軍只差一分，家豪說過無論怎樣都會繼續支持，這個願望在2020年6月、他支持紅軍的第15年終於實現。

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