【球評】高普擺脫舊思維領紅軍登頂 （文：陸奇） (23:09)

按此順序，高普應該2022年戰績不佳下台，問題是，會嗎？不知道。回顧他多蒙特時代由盛轉衰，利雲度夫斯基、葛斯免費去拜仁，盛傳因此令這個重金屬音樂發燒友意興闌珊，緬恩斯時也是3個前鋒齊出走而出事。可能是高普學精了，也可能是有錢任性，「埃及文明」、雲迪積克等的合約早已續至2023年，至少可控制的都做到了。

值得相榷的是高普的「小陣容」理念。不少球迷都說過，利物浦應收購閘位球員，作為阿諾特與羅拔臣的替補。但正如蘇柏高過去寫過，二人那種傳球眼界是得天獨厚，看不到有其他太多相似合用的收購人選。高普過去很強調自己的戰術不需要傳統10號位，筆者不知道收購南野拓實是否這種想法的改變，但Plan B的出現不會是壞事。

假如高普最終與利物浦的甜密不能突破7年，相信他應該也不介意，至少2022也是「摩三季」出現之年，YNWA。

文：陸奇

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