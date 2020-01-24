【紅軍封王】利物浦球迷場外狂歡10人被捕　加利仔及里奧「潛水」暫別社交網 (21:57)

英國《天空體育》報道，雖利物浦早前已呼籲球迷留在家中見證球隊封王，但今晨仍然有千計紅軍球迷，在曼城不敵車路士後，聚集到晏菲路球場外附近及市中心，慶祝紅軍首奪英超冠軍，在此刻無視疫情保持社交距離指引，有球迷還拿着煙花，或爬上晏菲路球場入口的大閘上，因而被警方警告，報道指，有10人以「破壞公眾秩序」為由被捕。

利物浦終於在英超登基，並時隔30年再奪頂級聯賽冠軍，宿敵曼聯自然不是味兒，其中掛靴後同任賽事評述員的「紅魔」名宿，加利尼維利及里奧費迪南，難免此刻被「抽水」成眾矢之的。加利仔在3月紅軍不敵屈福特後，曾網上上載短片開香檳慶祝，其評述拍檔、紅軍名宿加歷查今次當然不放過機會，將當時開香檳的截圖，改圖成穿上利物浦球衣，二次創作像是加利仔祝賀利物浦封王。而加利仔曾經戲言，若利物浦贏得英超，他將到大洋洲國家巴布亞新畿內亞，《天空體育》在紅軍封王後發布一段短片，內容是四出尋找加利仔足跡，片末是加利仔手持一張由曼徹斯特往巴布亞新畿內亞的機票，拖着行李的背影，以此代表他履行承諾。而事後「#WheresGary」更成為了網上熱話標籤。

至於加利仔及里奧費迪南為了「眼不見為乾淨」，今日同樣在網上公布「暫別」社交網宣言，分別發布一個揮手再見的表情符號，以及稱「數周後再見Twitter」，但里奧同時有風度地稱，利物浦今季表現值得奪冠。

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