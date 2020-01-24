【紅軍封王】時隔30年奪冠世界天翻地覆　球員轉會費人工飆升　港樓價差天共地 (19:21)

利物浦時隔30年再度贏得英格蘭頂級聯賽冠軍，球壇卻已天翻地覆。以下各項有趣統計，都揭示足球運動的變遷。
球壇變化
1990 vs. 2020
最高轉會費
800萬鎊（巴治奧，祖雲達斯前鋒）vs. 1.98億鎊（尼馬，巴黎聖日耳門前鋒）
最高周薪
5萬鎊（巴治奧，祖雲達斯前鋒）vs. 52萬鎊（美斯，巴塞隆拿前鋒）
球會單季出場次數最多
53（迪亞高斯天尼，祖雲達斯後衛） vs. 48+（摩天奴，狼隊中場）
註：狼隊尚餘7場英超，1至4場歐霸
單季入球最多
40（曉高山齊士，皇家馬德里前鋒）vs. 48（羅拔利雲度夫斯基，拜仁慕尼黑前鋒）
單季助攻最多
17（Metin Tekin，比錫達斯翼鋒）vs. 24（湯馬士梅拿，拜仁慕尼黑中場）
最年輕主流聯賽上陣
16歲1個月（Patri Rubio，馬德里體育會中場）vs. 15歲1日（Mevlut Han Ekelik，安塔利亞中場）
資料來源：Transfermarkt.com
球壇以外變化
港島平均樓價（每尺）
約1900元vs. 約2.1萬元
香港就業人士每月入息中位數
約8000元vs. 約1.9萬元
日本年號
平成元年 vs. 令和2年
匯豐
由香港遷冊至英國 vs. 歷來首次不派息
俄羅斯
蘇聯解體前一年，戈爾巴喬夫就任總統 vs. 蘇聯解體29年，俄羅斯將舉行修憲公投，料讓總統普京再延掌政期
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