【英超】曼城衛冕英超失敗　哥迪奧拿認球員決心不及紅軍　下季將做挑戰者 (17:46)

曼城尚餘7輪聯賽下，落後利物浦23分，造就對方提早首奪英超冠軍，哥迪奧拿賽後表示，利物浦今季一直保持高度專注爭勝，值得奪冠，並談及「藍月」衛冕失敗原因：「季初我們失太多分，上半季的表現不及他們穩定。而利物浦上季奪得歐聯，大大增強球員信心，加上他們經已有30年未贏過頂級聯賽冠軍，今季每場比賽都猶如當成最後一場比賽應對，也許我們就是沒有這種決心。下季必須改善這些方面，重奪今季失去的分數。」曼城季初11輪賽事已失8分，反觀利物浦則10勝1和。

哥帥又指，曼城兩年前封王時領先利物浦25分，但如今紅軍領先藍月超過20分，故指球隊已變成「挑戰者」，目標將是收窄與紅軍實力上差距：「我們必須要謙遜，保持一種想法是『不可能永遠都是長勝將軍』。」他承認，今季球隊在前隊長高柏尼離隊、拿樸迪長期休戰，後防兵源出現問題，加上麾下近季多次贏得錦標，對勝利的執着顯然不及紅軍。曼城今季31仗已失33球，上季全季只失23球。前場最近又有射手阿古路受傷、利萊辛尼也受轉會問題困擾，也是球隊未如前兩季保持穩定水準原因。

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