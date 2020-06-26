【紅軍封王】19項數讀看利物浦19次當英格蘭頂級聯賽盟主 (16:08)

19項數讀看利物浦第19次成為英格蘭頂級聯賽盟主

0 剛於主場大勝水晶宮令對手0中框射門及從未在自己禁區內觸球，是Opta有數據以來首支英格蘭球隊達此紀錄

1 首奪英超冠軍，領隊高普亦成為史上首個贏英格蘭頂級聯賽的德國籍領隊

2 占士米拿是第2名英格蘭隊球員，在兩間球會贏得英超冠軍，對上一人是艾殊利高爾

3 連續3季 各賽事攻入超過100球

4 身披4號球衣的華基爾雲迪積克，是利物浦復甦的關鍵收購兼後防定海神針，加盟後為紅軍贏得4項錦標

5 高普成為史上第5名先後贏得英超及歐聯冠軍的領隊

7 提前7輪奪英超冠軍，是英格蘭頂級聯賽的最快奪冠紀錄，並成為第7支英超封王球隊

19 第19個 英格蘭頂級聯賽冠軍

21 主場21連勝刷新曼城保持的英超紀錄，其後挫般尼茅夫增至22場，再刷新英頂級聯賽歷史

23 聯賽16場主場全勝，跨季更是23連勝；高普執教利物浦近5年期間，共簽入23名球員

25 領先優勢一度擴大至25分，是英格蘭頂級聯賽榜首與次席球隊歷來的最大分差

30 打破30年聯賽冠軍荒，再次成為英格蘭頂級聯賽冠軍盟主

31 31輪 英超封王是歷來最快紀錄

32 去年12月5日錄得聯賽連續32仗不敗，打破隊史

44 曾經跨季44場聯賽不敗，直至今年3月1日作客屈福特才告終

61 開季21輪聯賽奪61分，是採用3分制後，歐洲五大聯賽單季史上戰績最佳

107 聯賽尚餘7輪下，利物浦若全勝將可以107分完季，或只需多勝5場，將打破曼城在2017/18年球季創下的100分英超紀錄

122 今年2月25日挫韋斯咸後跨季44場不敗，其間取得122分（場均2.77分），打破車路士2004/05球季40場不敗紀錄（場均2.65分）

4.24億 高普執教5季共花4.24億鎊（約42億港元）買入23名球員，包括以7500萬及6680萬簽入雲迪積克及艾利臣比加

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