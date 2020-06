【紅軍封王：有片】高普感激前朝　杜格利殊信皇朝開始　謝拉特不忘班主支持 (12:37)

高普今晨接受《天空體育》訪問其間,30年前領紅軍贏得對上一個冠軍的「國王」杜格利殊亦加入對談,令高普喜極而泣:「杜帥對我們的支持,是超乎我想像,他已經等待這刻30年。我只是在這裏4年半,但這仍是得來不易的成就。這亦要向謝拉特致敬的,麾下都以你為榜樣,令我更容易去鼓勵他們。」杜格利殊則稱去年僅以1分之差落後曼城飲恨,今次大幅拋離對手,證明不是偶然,相信利物浦在高普任內會有更多榮譽。曾效力紅軍17年、現時是蘇超格拉斯哥流浪領隊的謝拉特,亦發文恭賀,除了感謝高普及球員,亦特別點名班主芬威體育集團(FSG)背後支持。

利物浦昨大勝水晶宮而英超叫糊,儘管高普稱觀看「雙藍會」只為備戰下周對曼城的比賽,但有網上片段顯示他與利物浦職球員今晨看直播後慶祝,他承認情難自禁:「疫情仍未完結,我知道有很多人的生活困苦,但現在,我們不會掩蓋這份喜悅。今日也是屬於球迷的。」高普亦呼籲球迷留家,但超過2000人今晨繼續在利物浦主場晏菲路外聚集,兼大放煙花。

相關報道:【英超】法賓奴世界波助利物浦大勝 高普看「雙藍會」備戰

相關報道:【紅軍封王】曼城1:2負車路士 利物浦提早7輪首奪英超破紀錄

其他報道:【球壇奇聞】拉登紙板混入列斯聯看台「被逐」 「希特勒」上月曾看澳職欖

"Jordan, you're a great professional - but tell me you're going to get absolutely rotten tonight like me!"@Carra23 has got the champagne flowing! 🔴🍾



Watch our special reaction show live on Sky Sports News now: https://t.co/B16sdyjs7x pic.twitter.com/ssrtqYY2qY

— Sky Sports News (@SkySportsNews) June 25, 2020