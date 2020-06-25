【紅軍封王：有片】高普感激前朝　杜格利殊信王朝開始　謝拉特不忘班主支持 (12:37)

利物浦隨曼城今晨敗走車路士，成為歷來第7支英超冠軍球隊。經過30年等待再登頂，紅軍領隊高普稱冠軍除了是現時球隊上下的努力，亦要感謝前人種樹，特別是前帥杜格利殊及前隊長謝拉特。
高普今晨接受《天空體育》訪問其間，30年前領紅軍贏得對上一個冠軍的「國王」杜格利殊亦加入對談，令高普喜極而泣：「杜帥對我們的支持，是超乎我想像，他已經等待這刻30年。我只是在這裏4年半，但這仍是得來不易的成就。這亦要向謝拉特致敬的，麾下都以你為榜樣，令我更容易去鼓勵他們。」杜格利殊則稱去年僅以1分之差落後曼城飲恨，今次大幅拋離對手，證明不是偶然，相信利物浦在高普任內會有更多榮譽。曾效力紅軍17年、現時是蘇超格拉斯哥流浪領隊的謝拉特，亦發文恭賀，除了感謝高普及球員，亦特別點名班主芬威體育集團（FSG）背後支持。
利物浦昨大勝水晶宮而英超叫糊，儘管高普稱觀看「雙藍會」只為備戰下周對曼城的比賽，但有網上片段顯示他與利物浦職球員今晨看直播後慶祝，他承認情難自禁：「疫情仍未完結，我知道有很多人的生活困苦，但現在，我們不會掩蓋這份喜悅。今日也是屬於球迷的。」高普亦呼籲球迷留家，但超過2000人今晨繼續在利物浦主場晏菲路外聚集，兼大放煙花。
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Congratulations to all @liverpoolfc on winning the premier league . Incredible achievement from a fantastic squad of top players . Lead by a world class manager and coaching team also a special mention for the backing from FSG . And lastly and most importantly the fans who have waited 30 years . ❤️ let the party begin 🥳
"Jordan, you're a great professional - but tell me you're going to get absolutely rotten tonight like me!"@Carra23 has got the champagne flowing! 🔴🍾
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