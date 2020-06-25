【英超】雙藍會非勝不可　曼城攻力堪憂　哥帥：根度簡可客串中鋒 (23:01)

車路士vs.曼城 now611/621台 周五凌晨03：15直播

阿古路今晨已順利完成左膝手術，哥帥對這名阿根廷隊前鋒在8月歐聯重開前復出樂觀，但認為屆時他的狀態亦未必理想。由於只剩下捷西斯一名中鋒，被問到今季餘下安排時，哥帥稱：「沒有一名球員能每3日踢90分鐘，史達寧會轉任中鋒，甚至根度簡及貝拿度施華也可以。」雖然根度簡在哥帥麾下多數擔任防守中場，但哥帥續說：「球員能理解球賽的話，他們能勝任所有位置。伊基（根度簡）就是這樣，他不一定是作為一個攻擊線的目標人物，但可以墮後策應，再跟進入禁區。翼鋒、翼衛也難不到他。」

另一方面，車路士賽前與翼鋒韋利安及柏度洛迪古斯續約至季尾，近乎「夫添」，亦要為力保前四努力。主帥林柏特則澄清，球隊未有為利華古遜前鋒夏維斯報價。

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