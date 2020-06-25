【女足】港腳韋婉婷外闖阿爾巴尼亞　次仗梅開二度助球隊狂數對手 (20:20)

27歲的韋婉婷原效力公民女子隊，早前獲維拉斯尼亞開出合約，但因新冠病毒肺炎疫情未能正式加盟，直至阿爾巴尼亞於本月初重開邊境及復賽後，她在上周末抵達當地報到，至今已為維拉斯尼亞在兩場聯賽上陣。從當地體育傳媒《Shkodra Sport》片段所見，韋婉婷在周日穿上20號球衣首獲落場，球隊以10：0大勝Juban Danja；而昨日對Dajti的賽事，她續獲上陣，更梅開二度兼交出助攻，協助球隊狂數21：0。

維拉斯尼亞現於聯賽14戰全勝，入139球僅失2球，以42分高踞榜首，領先次席Apolonia8分，聯賽尚餘4輪，球隊下仗為下周三主場對Maliqi，已留在當地近一周的韋婉婷，將續爭取上陣機會，以獲取正式合約，爭取機會在下季女子歐聯亮相。

至於效力蘇格蘭女子乙組球會基爾馬諾克的鍾貝琪及秦正行，前者現時在港，將會暫在前球會傑志女足跟操。

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