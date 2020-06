【球壇奇聞】拉登紙板混入列斯聯看台「被逐」　「希特勒」上月曾看澳職欖 (19:14)

有網民近日上載相關照片,稱自己坐在「拉登」旁邊,原來是他的紙板旁邊,正是拉登的紙板。拉登真身過去被指發動「911襲擊」,10年後被美軍射殺,「替身」今次則捱不過10個鐘頭。列斯聯方面表示已移除相關紙板,並承諾確保沒有其他有冒犯性質的影像。

類似事件在近月並非首次發生,澳洲全國欖球聯賽(NRL)上月尾復賽時,直播畫面中的看台,亦拍攝到德國已故納粹領袖希特勒的紙板人,使《霍士電視台》其後道歉。前英國首相府高級顧問甘明斯亦曾在英國欖球聯賽「出沒」,而韓職FC首爾則因人偶被指是性愛玩具,早前被賽會罰逾60萬港元。

其他報道:【英超】法賓奴世界波助利物浦大勝 高普看明晨「雙藍會」備戰

其他報道:【港超】富力率先返將軍澳復操 新兵徐宏傑回歸港超盼貢獻更多

Fox Sports will almost certainly come under fire for this distasteful, edited cardboard cut out of Adolf Hitler in the stands at the Manly v Cantebury match at Central Coast Stadium this evening @NRL @SeaEagles @NRL_Bulldogs @FOXRugbyLive #unisanews2020 pic.twitter.com/DZljy47kTo

— shawdy (@willzfaulk) May 31, 2020