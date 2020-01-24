體育

【球壇奇聞】拉登紙板混入列斯聯看台「被逐」　「希特勒」上月曾看澳職欖 (19:14)

歐洲足球賽事短期內無法放寬球迷入場禁令，不少球隊都在看台放置紙板球迷「打氣」，但論震懾力，相信英冠的列斯聯排首位，因為竟有極端組織阿爾蓋達已故領袖拉登的紙板「加持」，被網民發現。

有網民近日上載相關照片，稱自己坐在「拉登」旁邊，原來是他的紙板旁邊，正是拉登的紙板。拉登真身過去被指發動「911襲擊」，10年後被美軍射殺，「替身」今次則捱不過10個鐘頭。列斯聯方面表示已移除相關紙板，並承諾確保沒有其他有冒犯性質的影像。

類似事件在近月並非首次發生，澳洲全國欖球聯賽（NRL）上月尾復賽時，直播畫面中的看台，亦拍攝到德國已故納粹領袖希特勒的紙板人，使《霍士電視台》其後道歉。前英國首相府高級顧問甘明斯亦曾在英國欖球聯賽「出沒」，而韓職FC首爾則因人偶被指是性愛玩具，早前被賽會罰逾60萬港元。

其他報道：【英超】法賓奴世界波助利物浦大勝 高普看明晨「雙藍會」備戰

其他報道：【港超】富力率先返將軍澳復操  新兵徐宏傑回歸港超盼貢獻更多

相關字詞﹕體育 足球 球壇奇聞 列斯聯 拉登 阿爾蓋達 澳洲全國欖球聯賽 希特勒 編輯推介

上 / 下一篇新聞